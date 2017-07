Attivisti in prigione, Berlino contro Ankara: "Vìola i diritti umani"

La cancelliera Merkel e il presidente Erdogan

Scintille tra Berlino e Ankara. Dopo l'arresto di alcuni attivisti di Amnesty International e di un cittadino tedesco, la Germania ha deciso di dichiarare non sicuro il Paese. Il ministro degli esteri ha cosí suggerito a turisti e agli investitori teutonici di non recarsi oltre il Bosforo per visitare le attrazioni naturali e architettoniche né per fare affari. Un duro colpo alla Turchia che con la Germania ha profondi rapporti commerciali.

Il portavoce di Erdogan replica al ministro tedesco Gabriel

Il portavoce della presidenza della Repubblica turca, Ibrahim Kalin, ha "condannato con forza" le parole del ministro degli Esteri tedesco Sigmar Gabriel che ha dichiarato la Turchia un paese non sicuro. "Le parole di Gabriel non hanno fondamento, abbiamo sempre avuto buoni rapporti con la Germania ma il rispetto deve essere reciproco. Nessuno dalla Germania o dall'Europa puo' permettersi di dire alla Turchia cio' che e' giusto o sbagliato. Abbiamo la legge e' la applichiamo in base alle preoccupazioni relative la sicurezza nazionale".

A rischio anche i fondi per i migranti

Ieri la convocazione da parte del ministero degli Esteri tedesco dell'ambasciatore turco in Germania. In occasione di quest'ultima, in base a quanto riporta il quotidiano turco Hurriyet, la Germania avrebbe minacciato di sospendere il pagamento degli aiuti alla Turchia, promessi nell'ambito dell'accordo sui rifugiati. La reazione di Ankara tuttavia non lascia spazio a negoziazioni: "I commenti giunti dalla Germania oltre ad aver superato i limiti, mirano a interferire con il nostro sistema giudiziario".

Ankara accusa la Germania di ospitare terroristi

La Turchia non pare decisa a mollare la presa e rinfaccia alla Germania "un doppio standard" nell'approccio alla legge, facendo riferimento ai presunti terroristi curdi del Pkk (piu' di quattro mila) che secondo Ankara vivono in Germania. "Da un lato non vogliono che dei terroristi siano processati, dall'altro aiutano dei terroristi che minacciano il nostro Paese". Il portavoce del ministero degli Esteri tedesco Martin Schaefer ha definito "assurda" l'accusa di terrorismo formulata nei confronti degli attivisti arrestati, radunatisi per un seminario di routine su un'isola al largo di Istanbul lo scorso 5 luglio.

Merkel, misure contro Ankara indispensabili

La cancelliera tedesca Angela Merkel ha definito "indispensabili" le misure decise dal suo governo contro la Turchia, dagli avvertimenti sui viaggi alla revisione degli aiuti dall'Ue. "Vista la situazione" dopo mesi di crescenti tensioni bilaterali, "le misure annunciate dal ministero degli Esteri sono "necessarie e indispensabili", ha scritto su Twitter il portavoce di Merkel Steffen Seibert.