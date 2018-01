Austria, doppio passaporto agli italiani dell'Alto Adige. Esplode la polemica

Doppio passaporto all'Alto Adige, l'Austria insiste

La possibilità che i cittadini di lingua tedesca e ladina dell'Alto Adige possano acquisire anche la cittadinanza austriaca "fa parte del pacchetto del nuovo governo austriaco". Parola del ministro degli esteri austriaco Karin Kneissl, che rilancia l'ambizione di Vienna di consegnare il doppio passaporto a una fetta di italiani di lingua tedesca. Anche se il ministro, dopo aver incontrato l'omologo Angelino Alfano alla Fanresina, ha aggiunto che "ogni misura si farà tenendo conto di tutti gli interlocutori. Naturalmente c'è un lungo processo giuridico che va percorso" e va formato un gruppo interministeriale in Austria che tratti questa questione.

Austria, Meloni: "Su doppio passaporto grave ingerenza di Vienna"

Subito dopo è esplosa la polemica. "L'Austria insiste nell'intenzione di voler concedere la cittadinanza austriaca a tutti gli italiani di lingua tedesca dell'Alto Adige. Si tratta di una gravissima ingerenza nelle questioni interne italiane che sancirebbe una annessione di fatto di quelle terre" scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia e candidato premier, Giorgia Meloni. "Purtroppo la debolezza dei governi di sinistra porta anche a questo. Con Fratelli d'Italia le cose cambieranno radicalmente: se l'Austria dovesse continuare sulla sua strada, l'Italia rispondera' vietando la doppia cittadinanza italiana- austriaca. Chi vuole quella austriaca perde quella italiana e con essa il diritto di voto, la qualifica di minoranza linguistica (che non vale per gli stranieri), la possibilita' di lavorare per lo Stato e molto altro ancora. Il tutto nel pieno rispetto del diritto internazionale e italiano"