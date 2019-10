Austria, Kurz verso la svolta green. Pronto a mollare i sovranisti per i Verdi

Austria: incarico a Kurz atteso per inizio settimana prossima

E' atteso per l'inizio della settimana prossima il conferimento a Sebastian Kurz dell'incarico a formare il nuovo governo austriaco da parte del presidente della Repubblica austriaca Alexander van der Bellen. L'atto sarà preceduto, mercoledì e giovedì, dalle consultazioni del capo dello Stato con i cinque partiti rappresentati in Parlamento. Dopo le elezioni parlamentari, che hanno segnato una vittoria superiore alle attese per i popolari dell'Oevp e una nettissima affermazione dei Verdi a fronte di un tracollo dell'ultradestra dell'Fpoe, sono iniziati i vari vertici di partiti volti a stabilire se avviare o meno trattative a formare un nuovo esecutivo. I socialdemocratici e i liberali di Neos erano riuniti già oggi, mentre l'Oevp guidata da Kurz, l'Fpoe di Norbert Hofer e i Verdi di Werner Kogler hanno convocato per domani i loro vertici.

Austria, il fallimento della destra sovranista

A quanto affermano alcuni media austriaci, in casa Fpoe ci si attende una resa dei conti dopo la debacle elettorale, con l'ex leader Heinz-Christian Strache sul banco degli imputati a causa dello scandalo dell'Ibizagate e della vicenda delle "spese pazze" in cui sarebbe coinvolta anche la moglie. Per quanto riguarda i socialdemocratici dell'Spoe guidata da Pamela Rendi-Wagner - che ieri hanno messo a segno il peggior risultato della loro storia - non è ancora chiaro come intendano posizionarsi di fronte a possibili offerte ad entrare nel nuovo esecutivo. Kurz ha già detto che intende parlare "con tutti i partiti per capire quali possano essere le possibili convergenze", pur ammettendo che questa volta le trattative saranno "una sfida complicata".

Austrai, negoziati difficili ma ora Kurz guarda ai Verdi

Le varie opzioni sul tavolo sono tutte molto ostiche: mentre gli ex alleati dell'Fpoe hanno fatto sapere che punteranno sull'opposizione allo scopo di intraprendere "un nuovo inizio" dopo la cocente sconfitta alle urne, i Verdi e i socialdemocratici punteranno ad alzare la posta nei confronti di Kurz per superare differenze programmatiche che attualmente appaiono quasi insormontabili. Qualcuno prevede che il nuovo governo non vedrà la luce prima della fine dell'anno. Ma in realtà Kurz sarebbe tentato proprio dall'alleanza con i Verdi per intercettare la grande crescita dei movimenti ambientalisti in tutta Europa (o quasi).