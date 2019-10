Austria, von der Bellen dà l'incarico a Kurz. E tira la volata ai Verdi

Austria: van der Bellen ha conferito a Kurz l'incarico di governo

Il presidente austriaco Alexander Van der Bellen ha ufficialmente conferito al leader dei popolari Sebastian Kurz l'incarico a formare il nuovo governo. Esecutivo che secondo il Capo di Stato dovrebbe "mettere in cima all'agenda il tema della minaccia di una catastrofe climatica", mentre il cancelliere in pectore ha affermato che "la maggiore sfida sia elaborare un piano di lavoro contro il rischio del rallentamento economico". Inoltre Kurz ha affermato di volere abbassare la pressione fiscale e di proseguire la lotta contro "la migrazione illegale".

Il tema dei cambiamenti climatici è stato posto dal capo dell'Oevp al quarto punto. Nei prossimi giorni, Kurz dara' via ad una serie di colloqui per sondare tutti gli altri partiti presenti in parlamento per verificare le varie possibili ipotesi di coalizione. In base ai risultati delle elezioni del 29 settembre, per l'Oevp - uscita vincitrice netta con il 37,5% dei voti - un'alleanza di governo è possibile con i Verdi, con i socialdemocratici dell'Spoe oppure con gli ex alleati dell'ultradestra dell'Fpoe, che però finora hanno fatto intendere di puntare all'opposizione in seguito al tracollo dei consensi di quasi 10 punti percentuali rispetto al 2017. L'indicazione di van der Bellen sui temi green potrebbe comunque spingere ancora di più Kurz verso l'alleanza coi Verdi, altri vincitori del voto del 29 settembre.