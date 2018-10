Auto, accordo Ue per il taglio delle emissioni: via il 35% entro il 2030

SMOG: INTESA UE SU TAGLIO EMISSIONI AUTO DEL 35% ENTRO IL 2030



Gli Stati Ue hanno trovato un'intesa per cercare obiettivi più ambiziosi per il taglio alle emissioni delle automobili entro il 2030. Nei colloqui preliminari di martedì, volti a trovare una posizione comune per avviare i negoziati con i legislatori europei, i ministri dell'Ambiente hanno concordato di cercare obiettivi più severi: l'Ue deve cercare di ridurre le emissioni di biossido di carbonio del 35% tra il 2020 e il 2030. Gli obiettivi dell'Ue sulle emissioni delle automobili fanno parte degli sforzi globali per ridurre le emissioni di biossido di carbonio e limitare il riscaldamento globale, in linea con l'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici. L'incontro di Lussemburgo è arrivato il giorno dopo che il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (Ipcc) ha pubblicato un rapporto in cui si sottolinea l'importanza di ridurre al minimo gli aumenti della temperatura globale e di attenersi all'obiettivo più ambizioso di Parigi di un aumento di 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali.

EMISSIONI AUTO, I NUOVI VINCOLI DECISI DALL'UE

Le emissioni dei veicoli rappresentano una grande percentuale di anidride carbonica, rendendo la loro regolamentazione un fattore importante per raggiungere gli obiettivi climatici dell'Europa. Le attuali norme dell'Ue stabiliscono che entro il 2021 le nuove auto non possono emettere più di una media di 95 grammi di CO2 per chilometro. La Commissione europea ha proposto di abbassare l'obiettivo del 30% entro il 2030. Ma il Parlamento europeo ha concordato la scorsa settimana di spingere per un taglio più ambizioso del 40%. L'accordo di martedì apre la strada a negoziati con il Parlamento europeo su un obiettivo vincolante del 2030.