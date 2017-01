Autostrade, Berlino introduce il pedaggio per i non tedeschi

Berlino approva la vignetta per le autostrade tedesche

Viaggiare sulle autostrade tedesche presto potrebbe diventare costoso. Il governo di Angela Merkel infatti ha approvato il controverso disegno di legge che introduce i pedaggi autostradali che, alla fine, saranno pagati solo dagli stranieri che utilizzeranno le celebri 'Autobahns'.

Ora il testo deve essere approvato dal parlamento

Il testo, che dovrá ora essere esaminato e approvato dal Bundestag, é frutto di un compromesso raggiunto con l'Ue che prevede tariffe piú basse: un pass per 10 giorni costerá 2,50 euro per le auto piú ecologiche. Il costo di un pass annuale - il sistema ricorda quello delle 'vignette' austriache (il sistema in vigore da 20anni senza polemiche e che Berlino ha usato come precedente per replicare alle critiche degli alti Stati) - sará di 130 euro. Formalmente il pass dovranno acquistarlo anche i tedeschi ma la somma sará loro rimborsata attraverso la detrazione dal bollo automobilistico.

Le critiche dell'Unione europea

Bruxelles ha giá fatto sapere che una legislazione del genere é contro i principi di non discriminazione dei cittadini europei. Le leggi infatti dovrebbero valere per tutti e non solo per i tedeschi. Se pagano gli italiani, i francesi o i polacchi devono farlo anche i tedeschi. Berlino ha allora introdotto il pagamento anche per i suoi cittadini stornando peró il costo della vignetta dalle tasse. Un escamotage che non piace a Bruxelles e che apre la strada a nuovi ricorsi.