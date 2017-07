Autostrade, c'é il via libera Ue a prorogare le concessioni

Autostrade, ok Ue alla proroga delle concessioni

Roma e Bruxelles hanno raggiunto un accordo di principio sulla proroga delle concessioni autostradali. Il governo italiano ha ottenuto il via libera dall'Unione europea con la promessa che in futuro le infrastrutture saranno messe a gara. Nel frattempo, spiega Delrio, la proroga delle concessioni serve a smuovere investimenti in nuove infrastrutture e a calmierare aumenti dei prezzi. Ma tra i balneari é forte il senso di ingiustizia. Le grandi aziende ricevono proroghe alle concessioni senza bandi - é il concetto - mentre i piccoli imprenditori devono sottostare alle regole Ue

Autostrade, c'é l'accordo sulla deroga alle gare

La commissaria alla Concorrenza, Margrethe Vestager, "ha raggiunto un accordo di principio con Graziano Delrio sulla via da seguire per permettere la proroga da parte dell'Italia delle concessioni autostradali esistenti in linea con le regole Ue sugli aiuti di Stato e sugli appalti pubblici". Lo ha detto un portavoce della Commissione. L'accordo dovrebbe permettere investimenti in infrastrutture "per stimolare la crescita" ma anche "una concorrenza efficace nel mercato in linea con le regole Ue", ha spiegato il portavoce.

Concessioni senza gara, serve il via libera di Bruxelles

L'esecutivo comunitario ricorda che la modifica di alcune concessioni autostradali senza una gara equivale a un aiuto di Stato e dunque e' soggetto all'approvazione della Commissione. L'Italia "si e' impegnata a limitare i livelli di redditivita' dei concessionari, a una durata piu' corta delle proroghe e ad altre misure per permettere gare competitive in futuro", ha spiegato il portavoce. La Commissione adottera' una decisione finale solo quando saranno finalizzati tutti i dettagli del piano italiano sulle concessioni.

Delrio: accordo con Vestager sulle concessioni autostradali

"Abbiamo concluso un accordo direi definitivo, una road map definitiva di lavoro su tutto il sistema delle concessioni autostradali, che mirano a rendere credibili i piani degli investimenti e a rendere il paese piu' competitivo completando le grandi arterie di cui ha bisogno per migliorare la crescita". Lo ha annunciato il ministro dei Trasporti e le Infrastrutture, Graziano Delrio, dopo un incontro con la commissaria Ue alla Concorrenza, Margrethe Vestager.

Sbloccati investimenti per 10 miliardi

L'accordo riguarda la Gronda di Genova e la Asti-Cuneo, ma anche "la scelta strategica di fondo dell'Italia non solo di non chiedere proroghe, ma di continuare a fare gare", ha spiegato Delrio. "Le proroghe che vengono concesse sono limitate e servono a uno scopo principale: calmierare le tariffe" per non fare "pesare sugli utenti gli investimenti", ha detto il ministro. Secondo Delrio, complessivamente, l'accordo con Vestager dovrebbe sbloccare "circa 10 miliardi di investimenti". Il ministro ha sottolineato che l'Italia ha "accettato e richiesto regole uguali a quelle che hanno avuto altri paesi".