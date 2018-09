Bce, Angela Merkel molla la poltrona. Un francese dopo Draghi? I nomi

BCE, TUTTI I NOMI PER IL DOPO DRAGHI. LA GERMANIA DI ANGELA MERKEL SI TIRA FUORI

Il 2019 sarà un anno cruciale per il futuro dell'Unione Europea. Non solo le elezioni Ue della prossima primavera, cambieranno anche i nomi dei presidenti della Commissione euopea e della Bce. Mario Draghi è pronto a cedere il suo posto. Ma a chi? Fino a qualche tempo fa la risposta appariva quasi scontata: Jens Weidmann. Ma il il tedesco, che il Sud Europa notoriamente bolla come "falco", è stato messo da parte da Angela Merkel che ha deciso di puntare con decisione sulla Commissione europea con Manfred Weber, Macron permettendo.

BCE, TUTTI I NOMI PER IL DOPO DRAGHI. FAVORITO IL FRANCESE VILLEROY

E allora la partita si è del tutto riaperta. Se davvero il post Juncker sarà tedesco la Bce potrebbe finire alla Francia di Macron. Anche in questo caso il nome principale sembra però fare un passo indietro. L'ex ministro francese, ora direttore dell'Fmi, Christine Lagarde, ha infatti per ora detto di non essere interessata alla presidenza Bce. Prende allora quota la candidatura di François Villeroy, governatore della Banca di Francia. Una figura che rappresenterebbe un'apertura ai Paesi del Sud. Ma c'è in corsa anche un altro francese, Benoit Coeuré.

BCE, TUTTI I NOMI PER IL DOPO DRAGHI. IN CORSA COEURE', LIKANEN E LANE

Ma la rosa dei possibili nomi è molto più vasta: sono infatti in corsa anche l'ex governatore della banca centrale finlandese Erkki Liikanen, il banchiere centrale irlandese Phillip Lane, considerato un vero e proprio astro nascente. La mossa della Germania romperebbe comunque un protocollo non scritto, visto che la guida della Bce sarebbe quasi un diritto per Berlino. Dal 1998 a conquistarla sono stati un olandese, un francese e un italiano. Merkel riterrebbe però che Berlino possa giocare meglio il suo ruolo, in una posizione politica.