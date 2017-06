Merkel, piano segreto per conquistare la Bce. Weidmann al posto di Draghi?

MACRON E IL PROGETTO DEL MINISTRO DELLE FINANZE UE

Si è parlato molto dei tanti punti di intesa tra Emmanuel Macron e Angela Merkel e dell'asse tra Francia e Germania più forte che mai. Ma in realtà c'è un argomento importante, passato sotto traccia, sul quale la cancelliera tedesca ha piani molto precisi e diversi dal neo inquilino dell'Eliseo. Si tratta del futuro della Banca Centrale Europea.

IL PIANO DI MERKEL: USARE IL PROGETTO DI MACRON PER OTTENERE DI PIU'

L'idea di Macron, che piace a molti compreso il ministro dell'Economia italiano Padoan, di un ministro delle Finanze dell'Ue con poteri decisionali non ha conquistato il cuore della Merkel. In molti sperano che la cancelliera possa prendere con decisione questa strada dopo le elezioni di settembre in Germania ma la realtà è che la Merkel potrebbe usare questo argomento per ottenere qualcosa di ancora più importante.

MOSCOVICI MINISTRO DELLE FINANZE UE?

Il controllo della Bce è infatti in cima alla lista dei desideri di Berlino. Qualunque sia la forma di un bilancio della zona euro, la Germania sarà la principale fonte di finanziamento per la semplice ragione per cui è il paese che può maggiormente permettersi di farlo. Questa dinamica dà a Berlino un ampio potere di fare richieste. La posizione della Germania sarà ancora più forte se dovesse accettare un ministro delle finanze francese. Il commissario europeo della Francia, Pierre Moscovici, sta già lottando per il ruolo.

IL PROGETTO DI MERKEL PER CONQUISTARE LA BCE

Se Merkel dovesse accettare un bilancio comune o un fondo di investimento comunitario, avrà bisogno di una grande concessione da parte degli altri Stati membri per poter vendere questo fatto al proprio partito e al popolo tedesco. E quale premio più grande, per un paese ossessionato dalla stabilità dei prezzi, se non la presidenza della Bce?

MERKEL VUOLE SPODESTARE DRAGHI

Il sostegno all'euro in Germania è più forte di quanto sia mai stato grazie alle robuste prestazioni economiche del paese. Ma molti tedeschi non sono sicuri di potersi fidare della BCE, a causa della lenta politica monetaria messa in atto da Mario Draghi negli ultimi anni e che ha mangiato parte dei loro risparmi. Per questo la Merkel non vede l'ora di poter soppiantare l'italiano alla guida della Bce e assumerne il controllo in maniera più o meno diretta.

IL NOME DI MERKEL? WEIDMANN

Weidmann, consigliere economico della Merkel e nemico giurato di Draghi, ha pubblicamente criticato molte delle misure economiche previste da Macron per il futuro dell'Ue. Potrebbe essere lui l'uomo che ha in mente la cancelliera per mettere Berlino al comando della Bce e spodestare Draghi? L'interessato allontana le voci ma ammette che "è un onore essere preso in considerazione". Il piano di Angela è pronto.