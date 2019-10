Belgio, per la prima volta un primo ministro donna: ad interim Sophie Wilmes

Il Belgio per la prima volta avrà primo ministro una donna

Per la prima volta il Belgio sarà guidato da una donna. Sophie Wilmès, attuale ministra al Bilancio, è stata infatti scelta come prima ministra ad interim del piccolo paese nord-europeo. "Percepisco la responsabilità che questo comporta", ha scritto ieri su Twitter la futura premier. "Ringrazio - ha aggiunto - i miei colleghi per la fiducia. Mettero in campo tutto quel che posso per assicurare, nella stabilità, la continuità degli affari correnti".

Wilmes, francofona, sostituisce Michel che va al Consiglio europeo. Dovrà guidare un governo di minoranza

Wilmès sostituisce il capo di governo uscente Charles Michel, che ha annunciato la sua nomina al termine di una riunione ministeriale ristretta. Michel dovrà assumere il primo dicembre la presidenza del Consiglio europeo. Wilmès ha 44 anni ed è una liberale francofona. Dovrà guidare un governo di minoranza. Il Belgio è senza un governo nel pieno delle sue funzioni ormai da quasi un anno e i negoziati sono fermi dalle elezioni politiche che si sono tenute il 26 maggio.