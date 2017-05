Belgio, vietata la macellazione kosher e halal. Ira di ebrei e musulmani

KOSHER E HALAL ADDIO: MACELLAZIONE VIETATA IN BELGIO

Il Belgio sfida ebrei e musulmani e mette fuori legge le macellazioni kosher e halal. Un atto che le due comunità religiose vedono come una vera e propria sfida visto che si tratta di una macellazione rituale alla quale tengono moltissimo.

VALLONIA E FIANDRE DANNO RAGIONE AGLI ANIMALISTI

Il divieto entrerà in vigore dal 1° giugno 2018 nella Vallonia, la zona francofona del Belgio. La commissione ambiente del parlamento vallone ha infatti votato all'unanimità la decisione di vietare la macellazione degli animali kosher e halal. La decisione viene incontro alle richieste delle associazioni animaliste belghe, contrarie all’uccisione “senza stordimento” degli animali, considerano i rituali religiosi ebrei e musulmani crudeli e disumani.

EBREI E MUSULMANI INFURIATI

La stessa cosa dovrebbe fare a breve il parlamento delle Fiandre, l'altra regione del Belgio. Le reazioni alla decisione sono state durissime, come prevedibile. Il presidente del Congresso ebraico d’Europa (Ejc) Moshe Kantor, è stato netto: "Si tratta del più grande assalto alla nostra religione dai tempi dell’occupazione nazista". Anche i musulmani non ci stanno. “L’Emb è aperto al dialogo e pronto a studiare tutte le piste che possono diminuire la sofferenza dell’animale”, aveva dichiarato Salah Echallaoui, presidente dell’Esecutivo musulmano del Belgio (Emb). Esultano invece gli animalisti per una decisione che potrebbe scatenare qualche tensione nel piccolo paese nel cuore dell'Europa.