Benzina, in Italia il prezzo più alto in Ue. E c'è l'ipotesi di nuove accise

Benzina, in Italia il costo più alto d'Europa

Il pieno più caro d'Europa? In Italia, ovviamente. Non c'è Danimarca, Regno Unito o Germania che tenga. Nemmeno nei proverbiali più dispensiosi (ma anche facoltosi) paesi del Nord Europa la benzina costa come nel nostro Paese.

Italia paese Ue più caro anche per il possesso di un'auto a benzina

Un triste primato, quello di avere la benzina più cara in Ue, portato alla luce dallo studio Car Cost Index di LeasePlan, condotto in 24 Paesi europei, che assegna all’Italia anche il secondo posto, dopo la Norvegia (che però non fa parte dell'Ue), per i costi di possesso di un’auto a benzina.

Auto a benzina: 136 euro di spese mensili in Italia

"Sulla base di un chilometraggio annuale di 20 mila chilometri" si legge nello studio, "la spesa media per la benzina in Europa è di 100 euro al mese, mentre vengono spesi 67 euro per il gasolio. L’Italia si situa al primo posto con 136 euro mensili per i veicoli alimentati a benzina. Con soli 54 euro al mese, invece, i conducenti della Russia possono godere del pieno più economico, grazie alle notevoli riserve petrolifere della nazione. Il Paese meno costoso per il diesel è invece la Polonia, con 49 euro al mese".

Nuove accise sulla benzina? Lega Nord in rivolta

Il costo così alto della benzina italiana è dovuto soprattutto alle tasse e alle accise che gravano ormai da tempo immemore sul prezzo del carburante. E nuove accise potrebbero arrivare presto. Ipotesi contro la quale si è scagliato, tra gli altri, il segretario della Lega Lombarda-Lega Nord Paolo Grimoldi. "Basta aumentare le accise della benzina, basta aumentare le tasse, anche indirette, ai cittadini", ha detto Grimoldi. "L'ipotesi allo studio del ministro Padoan, e già concordata con il premier Gentiloni, di aumentare di tre centesimi le accise sul carburante per racimolare il miliardo di euro necessario per la correzione dei conti richiesta da Bruxelles è inaccettabile".