Elezioni 2018, Merkel e Ppe con Berlusconi. Gaffe su Russia e Nato. VIDEO

Berlusconi incontra Juncker. Tusk e tutti i vertici Ue

Le elezioni si avvicinano, c'è bisogno di rifarsi un'immagine. Anche nell'(ex) odiata Europa. Per questo inizia una nuova missione continentale per Silvio Berlusconi che tra lunedì e martedì ha in agenda incontri con tutti i vertici dell'Unione Europea. Confermati in particolare colloqui con il presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker, con il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajan, con il capo negoziatore Ue per la Brexit Michel Barnier, con presidente, segretario e capogruppo del Ppe Joseph Daul, Antonio Lopez e Manfred Weber, con la commissaria all'economia digitale Mariya Gabriel.

Elezioni 2018, il Ppe sposa il programma di Berlusconi

Un "appoggio chiarissimo" del Partito Popolare Europeo al centrodestra italiano e a Silvio Berlusconi in vista delle elezioni politiche di marzo. Lo dice il segretario generale del Ppe, Antonio Lopez, dopo un incontro con lo stesso Berlusconi nella sede del partito a Bruxelles. Secondo Lopez inoltre, è "una cosa buona che l'antica Democrazia Cristiana sia nella coalizione e sostiene lo schieramento".

"Dopo anni di incertezza auspichiamo un ritorno del centrodestra in Italia - ha detto Lopez - per noi il sostegno al centrodestra italiano e a Berlusconi è naturale. E' un momento cruciale - ha aggiunto Lopez - e per noi l'Italia e' fondamentale: la parte sud dell'Europa ha bisogno di avere piu' presenza nelle decisioni fondamentali che si stanno prendendo in Bruxelles e la presenza di un governo forte in Italia e' fondamentale nei prossimi mesi e anni".

Berlusconi: "Rapporto eccellente con la Merkel"

"Dobbiamo guardare con favore a quello che è accaduto ieri in Germania, che va verso la sicurezza di avere un governo e questo comporterà la possibilità per la signora Merkel di essere autorevole in Europa". Lo dice il leader di Fi, Silvio Berlusconi, commentando la decisione del congresso della Spd che ha dato il via libera alle trattative per la formazione di un governo con la Cdu e la Csu a Berlino. "Io ho sempre avuto con la signora Merkel un eccellente rapporto - ha aggiunto Berlusconi - di rispetto reciproco. Anche se qualcuno ha cercato poi di mettere zizzania facendo circolare delle volgarita' che si sono rivelate non essere vere. Al di là di questo i nostri rapporti sono sempre stati molto positivi - ha aggiunto Berlusconi dopo avere incontrato il segretario generale del Ppe, Antonio Lopez - la signora Merkel ci sostiene".

LA GAFFE DI BERLUSCONI SULLA RUSSIA: "NEL 2002 E' ENTRATA NELLA NATO"