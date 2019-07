Berlusconi debutta in Parlamento Ue. Le foto

Primo giorno di scuola per Silvio Berlusconi che ieri é atterrato a Strasburgo con il suo jet privato per prendere parte alla seduta plenaria del Parlamento europeo. Dopo essere passato all'Hilton per rinfrescarsi l'ex primo ministro é andato in Aula dove é stato accolto dai compagni popolari con un caloroso applauso. Per il Cavaliere é stato un piacere riconcentrare vecchi amici e la sera cena con gli eurodeputati di Forza Italia, compreso il presidente del Pe Antonio Tajani.