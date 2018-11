Bilancio Ue, accordo Merkel-Macron rischia già di saltare: "colpa" dell'Olanda

Ue: bilancio Eurozona, ok da Commissione e Centeno ma l'Olanda frena

"Un passo avanti" secondo il presidente dell'Eurogruppo e secondo la Commissione Ue. Ma la proposta franco-tedesco di un bilancio unico per la zona euro resta ancora un progetto di la' da venire, soprattutto per l'opposizione di alcuni paesi del nord, Olanda in testa. E' quanto e' emerso al termine della riunione straordinaria dell'Eurogruppo allargato a 27 che dovra' preparare il Consiglio europeo di dicembre sulla riforma della zona euro. Il progetto di Parigi e Berlino "e' un contributo importante" e puo' "essere un passo avanti" per raggiungere un accordo al Consiglio di dicembre all'interno del pacchetto di riforma dell'eurozona, ha detto il presidente dell'Eurogruppo, Mario Centeno.

L'Olanda rischia di far saltare l'accordo Macron-Merkel

"Molte delle idee della proposta franco-tedesca riflettono quelle della Commissione", che l'esecutivo Ue ha messo nero su bianco in vista del bilancio 2021-27, ha rilanciato il vicepresidente della Commissione, Valdis Dombrovskis. Francia e Germania vogliono che il bilancio autonomo della zona euro "entri in funzione entro il 2021", ha detto il ministro delle Finanze francese, Bruno Le Maire, in una conferenza stampa congiunta con il suo omologo tedesco, Olaf Scholz. Anche il ministro tedesco parla di "passi avanti" e aggiunge che "gran parte del lavoro e' stato fatto". Ma l'intesa per ora non sembra a portata di mano e i dubbi di diversi stati membri restano. E a dare voce al dissenso e' stato il ministro delle Finanze olandese, Wopje Hoekstra, secondo cui "restano ancora molte questioni da chiarire". "Non sono sicuro che tale proposta sia nell'interesse dei nostri concittadini", ha aggiunto.