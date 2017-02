Boeing, prima fabbrica europea a Sheffield. Soccorso Usa nell'Uk post Brexit

Sheffield ospiterà la prima fabbrica europea della Boeing

Il colosso a stelle e strisce alla conquista del Vecchio Continente. L'azeinda aerospaziale americana Boeing ha infatti scelto la Gran Bretagna, in particolare la località di Sheffield, per il suo primo impianto produttivo in Europa. Dal sito usciranno componenti tecnologici per la nuova generazione di diversi tipi di apparecchi aerei. Lo ha reso noto il gruppo statunitense. Sono già stati chiesti i permessi per costruire una fabbrica vicino l'Advanced Manufacturing Research Centre dell'Universita' di Sheffield.

20 milioni di sterline di investimenti. Così gli Usa aiutano il Regno Unito post Brexit

Sono previsti oltre 20 milioni di sterline di investimenti nel progetto, che dovrebbe essere avviato il prossimo anno con 30 dipendenti. Boeing occupa già 2 mila collaboratori in Gran Bretagna che non si occupano però di produzione. La scelta del Paese per il primo impianto produttivo di Boeing in Europa riveste un particolare significato in tempi di Brexit, un fattore che suscita forte incertezza per il mondo delle imprese nel Regno Unito.