Brexit, l'abbraccio di Trump a Johnson. Pronto un accordo di libero scambio

Brexit: Bolton a Londra corteggia Johnson con accordo libero scambio

Il presidente Usa, Donald Trump, vuole una buona uscita del Regno Unito dalla Ue, che Washington sosterra' con un accordo di libero scambio con Londra. E' il messaggio consegnato dal consigliere per la Sicurezza nazionale Usa, John Bolton, in visita nella capitale britannica per due giorni di colloqui, volti a migliorare i rapporti tra i due Paesi, dopo le tensioni registrate con il predecessore del premier Boris Johnson, Theresa May. Con il Regno Unito che si prepara alla Brexit per il 31 ottobre - la sua maggiore svolta geopolitica, dalla Seconda guerra mondiale - molti si aspettano che Londra diventi sempre piu' dipendente dagli Stati Uniti. Messaggio centrale della missione a Londra di Bolton è che gli Usa aiuteranno la Gran Bretagna ad attutire gli effetti della Brexit con un accordo di libero scambio, negoziato dal rappresentante per il Commercio Usa, Robert Lightizer, e la controparte britannica, Liz Truss.

L'abbraccio di Trump a Johnson

Un funzionario dell'amministrazione Trump, citato dalla Reuters, riferendo la posizione del presidente Usa ha detto che Trump "vuole vedere una buona uscita britannica dall'Unione europea" e che un accordo commerciale Usa-Regno Unito aiutera' il Paese. Trump voleva lavorare con il governo May su un'intesa di libero scambio, ma la ex premier "non ha voluto", ha ricordato il funzionario. "Questo governo, invece, vuole farlo e ne siamo molto felici", ha aggiunto parlando ai giornalisti al seguito di Bolton. Trump, ha proseguito la fonte, crede che "quando si tratta di negoziati sul commercio, la Ue è peggio della Cina, solo più piccola". A Londra, il consigliere per la Sicurezza Usa ha in programma incontri con il premier britannico, il deputato conservatore Bernard Jenkin, il Cabinet Secretary del governo Mark Sedwill, il consigliere strategico di Johnson a Downing Street, Edward Lister e col ministro delle Finanze, Sajid Javid. Per domani, invece, sono attesi colloqui con il nuovo ministro della Difesa e Ben Wallace, e il ministro per la Brexit, Stephen Barclay. Bolton chiedera' al nuovo governo britannico di allinearsi alla politica americana sull'Iran.