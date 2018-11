Brexit, l'accordo non piace neanche a Trump:"Stop rapporti commerciali Usa-Uk"

Brexit: botta e risposta Usa-Uk su commerci

Botta e risposta tra i due lati dell'Atlantico sui rapporti commerciali tra Usa e Regno Unito dopo la Brexit. Il presidente americano, Donald Trump, ha ipotizzato che l'accordo sulla Brexit, concordato dalla premier britannica Theresa May con Bruxelles, impedisca un futuro accordo commerciale tra Washington e Londra: Trump ha detto che l'accordo "appare come una grande intesa per l'Ue", a detrimento però della possibilità di fare commerci con gli Stati Uniti.

La replica di Theresa May, pronta a sfidare Corbyn

Downing Street ha replicato immediatamente: è "molto evidente", ha detto un portavoce, che il Regno Unito sarà in grado di firmare accordi commerciali con i Paesi di tutto il mondo. L'ufficio del premier britannico ha aggiunto che May è pronta a difendere il suo accordo in un dibattito televisivo con il leader laburista, Jeremy Corbyn. Il 'duello' in tv potrebbe avvenire il 9 dicembre, due giorni prima del voto a Westminster sull'accordo Brexit, che e' il prossimo scoglio per Theresa May.