Brexit, addio al bipartitismo Uk. Gli indipendenti sfidano May e Corbyn

BREXIT, IL REGNO UNITO VA AL DI LA' DELLA STORICA DIVISIONE DESTRA/SINISTRA

Lo storico bipartitismo britannico sembra arrivato al capolinea. Il vecchio schema tra Tory e Labour sembra ormai superato e pare pronto per nascere un nuovo modello politico nel Regno Unito. In questi giorni, infatti, si sta assistendo a una vera e propria diaspora di deputati dai due classici partiti inglesi, impegnati a creare un nuovo Independent Group che va al di là della classica divisione destra/sinistra.

L'INDEPENDENT GROUP ATTRAE DEPUTATI SIA DAI TORIES CHE DAI LABOURS

Giovedì tre parlamentari Tory hanno dato le dimissioni dal loro partito e si sono uniti allo Independent Group fondato lunedì scorso dagli scissionisti laboristi. Si tratta di tre deputate: Sarah Wollaston e Heidi Allen guidate dalla nota fervente europeista Anna Soubry; nell'annunciare la loro decisione hanno denunciato il Partito conservatore come "ostaggio degli estremisti Brexiters". Un grande rischio per il partito Conservatore, tanto che persino David Cameron è ntervenuto all'ultimo momento ed ha cercato di fare tutto quanto in suo potere per convincere le tre scissioniste a tornare sui loro passi. C'è infatti la concreta possibilità ricorda il giornale, che altri deputati seguano le loro orme e che ad abbandonare la nave dei Conservatori possano essere anche membri del governo, delusi dalla gestione della Brexit.

REGNO UNITO, CAMBIANO LE REGOLE DEL GIOCO POLITICO

I Tories parlano di "tradimento" verso la May e verso il voto popolare, visto che le tre deputate dimissionarie non fanno mistero di militare a favore della convocazione di un secondo voto popolare che, nelle speranze loro e degli scissionisti laboristi, dovrebbe appunto ribaltare la Brexit. "Non sono io a lasciare il partito, ma è lui che ha lasciato noi", ha dichiarato Anna Soubry. Nel Regno Unito sono pronte a cambiare le regole del gioco.