Brexit: l'astro nascente Rees-Mogg tra i favoriti per il dopo May. Ecco chi è

Brexit, l'astro nascente Rees-Mogg tra i favoriti per il dopo May

Jacob Rees-Mogg, promotore di una Brexit dura, sta guadagnando consensi tra gli elettori Tory ed è considerato tra i più quotati a soppiantare Theresa May se l'attuale premier britannico venisse costretta a lasciare il numero 10 di Downing Street. E' quanto risulta da un sondaggio commissionato dal quotidiano Independent alla Bmg Research, secondo il quale il 48enne astro nascente supera rivali come il cancelliere dello scacchiere, Philip Hammond, il ministro dell'Interno, Amber Rudd, e la leader scozzese Ruth Davidson.

Il Jeremy Corbyn di destra

Considerato da alcuni il 'Jeremy Corbyn della destra', Rees-Mogg è divenuto un esponente di spicco tra coloro che si lamentano della strategia della May per portare il Paese fuori dall'Ue. Finora si è schernito dicendo che sarebbe "molto difficile" per lui -padre di sei figli - diventare primo ministro, ma non lo ha escluso. Miete consensi soprattutto tra gli uomini e gli over-55, mentre è meno amato da giovani e donne. In base al sondaggio su 1.507 intervistati, per il 13% l'attuale ministro degli Esteri, Boris Johnson, resta il favorito per sostituire la May, la cui leadership non piace al 51% e solo il 33% la approva.

Rees-Mogg pronto a soppiantare Theresa May

Nella lista segue Rees-Mogg con il 7% delle preferenze, prima di Hammond e Davidson (5%), Rudd (4%) e il segretario per la Brexit, David Davis (3%). All'interno dei Tory si sono levate più voci avvertendo che un voto di fiducia per la May è vicino: servono 48 deputati conservatori per chiedere la votazione e non è noto quanti finora hanno aderito. Dall'analisi, Tory e Labour restano testa a testa nelle preferenze, con il 43% insoddisfatto della leadership del laburista Jeremy Corbyn e una leggera preferenza per la May a Downing Street (32% a 30%).