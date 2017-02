Brexit: Blair di nuovo in campo, campagna per rimanere nell'Ue

Una nuova "missione", quella di convincere i britannici a "sollevarsi" e cambiare idea sull'uscita dall'Unione Europea. E' quella che si appresta ad annunciare oggi l'ex primo ministro britannico Tony Blair, secondo il quale, anticipa la Bbc, i cittadini hanno votato al referendum "senza un'autentica conoscenza dei veri termini della Brexit". Blair interverrà ad un convegno organizzato dal gruppo filo-europeo Open Britain.

"La nostra sfida - dirà - sarà quella di esporre il costo effettivo dell'uscita dall'Ue, per mostrare come la decisione di votare per la Brexit sia stata basata su una conoscenza imperfetta dei termini della questione". Obiettivo della campagna, sarà quello di "far capire in modo semplice cosa accadrà adesso, evidenziando i danni reali al paese e ai suoi cittadini e trovare il consenso per individuare un modo di sottrarsi a questa folle corsa verso l'abisso".