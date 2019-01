Brexit, bookmakers sicuri: "Entro il 29 marzo non si farà"

BREXIT, PER I BOOKMAKERS È SEMPRE PIÙ LONTANA

La bocciatura metterà a rischio la stessa Brexit, avverte Theresa May alla vigilia del voto in Parlamento, ma i bookmaker sono sempre più sicuri che non ci sarà alcuna uscita dall'Europa. Almeno non entro il 29 marzo. Su Skybet - informa Agimeg - questa ipotesi si gioca a 1,25 (solo una decina di giorni fa sembrava meno probabile, la quota era di 1,53), mentre per BetVictor la Brexit entro la stessa data sale a 3,75 (era a 2,37).

BREXIT, SI ALLONTANA IL SECONDO REFERENDUM

Sempre più lontana comunque l'ipotesi di un secondo referendum entro la fine dell'anno: il ritorno alle urne - e la vittoria del Remain, questa volta - si gioca a 4,00 (era a 2,37). La decisione invece di non ripetere il voto si assesta da 1,57 a 1,50. Scende però la fiducia in Theresa May, Betfair scommette sul fatto che sarà ancora lei a guidare la Gran Bretagna al momento della Brexit, ma la quota è raddoppiata in dieci giorni: da 1,50 a 3,00. E alla stessa quota, su Paddy Power, si scommette sul fatto che entro il 29 marzo si alterneranno due - o anche più - primi ministri a negoziare l'uscita dall'Europa.