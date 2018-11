Brexit, bozza di accordo Ue-Uk: area di libero scambio, silenzio su Gibilterra

Brexit, bozza accordo: tra Ue e Londra area di libero scambio

Per facilitare il movimento delle merci, l'Unione Europea e il Regno Unito vogliono concludere accordi che "creeranno un'area di libero scambio, che combini una profonda cooperazione normativa e doganale, sorretta da disposizioni che assicurino la parita' di condizioni per una concorrenza aperta e equa". E' quanto si legge nella bozza di dichiarazione politica sulle relazioni future tra Ue e Regno Unito dopo la Brexit, di cui l'AGI è entrata in possesso. La partnership economica dovrebbe assicurare che non ci siano tariffe o restrizioni quantitative in tutti i settori, con accordi doganali ambiziosi. Il punto di partenza dovrebbe essere il "il territorio doganale unico" previsto nell'accordo di ritiro tra Ue e Regno Unito.

Brexit, bozza accordo: su merci Gb vedrà di allinearsi a norme Ue

Per garantire la libera circolazione delle merci nella relazione futura con l'Unione Europea, "il Regno Unito considerera' di allinearsi alle regole dell'Ue nei settori rilevanti". E' quanto si legge nella bozza di dichiarazione politica sulle relazioni future tra Ue e Regno Unito dopo la Brexit.

Brexit, bozza accordo: nessun cenno al futuro politico di Gibilterra

Nella bozza della dichiarazione politica congiunta sul futuro politico Ue-Gb, che ha avuto luce verde a livello di negoziatori, non si trova traccia della questione di Gibilterra, sollevata dalla Spagna, ne' quello sui diritti della pesca, sollevata dalla Francia. Fino a ieri sera i due dossier erano ritenuti nodi difficili da risolvere.