Stallo sulla Brexit, Bresso: "Ora la parola torni al popolo"

Di Tommaso Cinquemani

@Tommaso5mani

Il voto del Parlamento britannico é stato chiaro: l'accordo raggiunto tra la premier Theresa May e l'Unione europea non é piaciuto ai deputati che lo hanno rigettato. L'Aula di Westminster non ha ritenuto accettabile la proposta, frutto di due anni di trattative tra Londra e Bruxelles, che ha provato a districare la matassa di vincoli che legano le due sponde della Manica.

“Siamo davanti ad una situazione molto complessa. I labouristi oggi sono divisi tra chi vorrebbe una Brexit soft, con la permanenza dell'Uk nell'Unione doganale, e chi invece vorrebbe un nuovo referendum. Gli Unionisti nord-irlandesi, al governo, non accettano l'accordo sull'Irlanda, mentre i conservatori sono spaccati in tre: chi vuole l'hard Brexit, chi invece vuole l'accordo con maggiori rassicurazioni sull'Ulster e chi invece vuole ridare la parola agli elettori”, spiega ad Affaritaliani.it Mercedes Bresso, eurodeputata del Pd che ha seguito da vicino le vicende britanniche.

Onorevole, quanto é probabile un nuovo referendum?

“Sono ore di grande fermento, in cui fare previsioni é difficile. Credo che una opzione sia che il popolo britannico sia chiamato al voto per decidere contestualmente quale partito mandare al governo, nel caso in cui May si dimetta, e se intende accettare o meno l'accordo raggiunto tra Londra e Bruxelles”.

Ci potrebbe essere una richiesta di proroga dei tempi di uscita della Gran Bretagna dall'Unione?

“E' nelle facoltà del governo e credo non troverebbe oppositori a Bruxelles. Nessuno vuole che la Gran Bretagna esca dall'Unione senza accordo. Quindi saremmo ben disposti a concedere maggiore tempo per il dialogo, anche se deve essere chiaro chi sarà il nostro interlocutore a Londra”.

Se May si dimette chi potrebbe guidare il partito conservatore?

“Questa é una bella domanda. Non credo che May avrebbe la forza per ricandidarsi e non credo che figure come quella di Boris Johnson riuscirebbero a portare i Tory alla vittoria”.

Non basterebbe un voto del Parlamento per cancellare la richiesta di Brexit?

“Assolutamente no, solo il popolo può tornare sulle proprie decisioni. Serve un referendum, che credo verrebbe affrontato dagli elettori con un nuovo spirito dopo questi due anni di dibattiti intensi. Molti che hanno votato per il Leave probabilmente hanno cambiato idea e molti che non sono andati ai seggi, dando per scontata la vittoria del Remain, oggi si mobiliterebbero”.

E' possibile riaprire il negoziato tra Londra e Bruxelles?

“Possiamo dare rassicurazioni su singoli punti, come per il confine tra Irlanda del nord e del sud, ma non possiamo rimettere in discussione tutto l'accordo, che é nel suo complesso soddisfacente”.

L'Unione europea ha sbagliato qualcosa nelle trattative con Londra?

“Non credo, noi non potevamo spingere la Gran Bretagna a rimanere nell'Unione perché il popolo britannico si é espresso chiaramente, anche se il Leave ha vinto con uno scarto minimo. Il negoziato é stato corretto e abbiamo dimostrato di essere uniti e capaci di raggiungere un accordo molto complesso”.

E' davvero solo il nodo del confine nord-irlandese ad aver messo a rischio l'accordo?

“Quella é sicuramente la punta dell'iceberg, anche perché noi abbiamo rassicurato più volte Londra sulla sua transitorietà. E' altrettanto palese che serve un nuovo confronto con Londra, dopo la Brexit, per definire nel dettaglio tutti gli elementi che riguardano il divorzio”.