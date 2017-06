Brexit, Bruxelles brinda al flop May e confida in Nick Clegg

Theresa May e Jean Claude Juncker

A Bruxelles hanno brindato una volta quando sono usciti i primi risultati delle elezioni britanniche. Lo potrebbero fare nuovamente quando si saprà chi sarà il nuovo premier del Regno Unito e soprattutto chi sarà l'alleato di governo dei Tory a Westminster. Per Jean Cluade Juncker queste elezioni britanniche non potevano andare meglio in vista delle trattative sulla Brexit.

Flop del piano May: meno forti a Westminster

Già, perché il piano di Theresa May era quello di chiamare elezioni anticipate, confortata da sondaggi che davano il suo partito in vantaggio di 20 punti sui rivali. La speranza era quella di stravincere e ottenere una abbondante maggioranza a Westminster. Forte di una investitura popolare sostanziosa May sarebbe potuta andare a Bruxelles a trattare per una Brexit a favore dell'Inghilterra senza il timore dei franchi tiratori in patria. Così però non é stato e il sonoro flop della premier rende più debole il governo nelle trattative.

Chi sarà a governa ora la Gran Bretagna?

Uno dei nodi centrali che guardano con attenzione a Bruxelles é chi sarà il nuovo premier. Non é ancora chiaro infatti se Theresa May ha intenzione di proseguire o se invece passerà la palla a qualcun altro. Ma con ancora più attenzione Juncker e Tusk (ma anche Merkel e gli altri premier europei) guardano alle alleanze di governo. A Westminster i Tory non hanno la maggioranza e se vogliono governare devono allearsi. In pole ci sono i Liberal-democratici di Nick Clegg. Unico neo: sono europeisti convinti.

I LibDem spostano gli equilibri di governo

La cosa che a Bruxelles diverte di più é che nello scenario politico britannico c'é un solo partito filo-Unione europea, i LibDem. Ed é proprio con questa formazione che i Tory si potrebbero trovare a formare un governo di coalizione. Ed é lampante che in questo caso le trattative con Bruxelles sulla Brexit saranno molto più morbide. E c'é perfino chi scommette che Clegg chiederebbe un nuovo referendum, se non proprio sulla Brexit, sui termini della stessa.

Che cosa cambia per gli italiani in Uk

Un governo più filo-europeista é probabile che cerchi (e trovi) un accordo con Bruxelles in vista della Brexit. Scenario non scontato visto che molti analisti ritenevano che May avesse intenzione di rompere ogni legame con l'Ue in maniera netta. Più dialogo con l'Europa dunque significa maggior chance che Juncker possa imporre alcuni capisaldi, già elencati dalla Commissione: tutela dei diritti dei cittadini europei in Uk e accesso al mercato comunitario solo in caso di una apertura al principio di libero movimento delle persone.

Per gli italiani ora cambia poco

Ma che cosa significa concretamente? L'obiettivo dichiarato della Commissione é che i cittadini europei, e dunque anche italiani, possano continuare a lavorare in tutta la Gran Bretagna come se nulla fosse accaduto. Si vogliono tutelare infatti i diritti di chi é già in Uk e magari lavora lì da anni. Ma se May, o chi per essa, vorrà avere accesso al cospicuo mercato europeo (450 milioni di consumatori) esportando le proprie merci e avendo libertà di fare banking, dovrà accettare anche la libera circolazione delle persone. 'Non potete venderci i vostri prodotti liberamente e poi chiudere la porta in faccia a chi vuole venire in Uk per lavorare', é il concetto espresso dalla Commissione. E allora per gli italiani che vorranno passare la Manica non ci dovrebbero essere restrizioni.