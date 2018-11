Brexit, caos totale sull'accordo con l'Ue. Mozione di sfiducia al governo May

Brexit, i falchi tramano mozione di sfiducia a Theresa May

Cresce il furore dei falchi 'brexiteers' contro Theresa May nel Partito Conservatore, in attesa del possibile via libera da parte del governo britannico alla bozza d'intesa sul divorzio dall'Ue. Lo riporta la Bbc citando fonti parlamentari secondo cui alcuni deputati dall'ala ultrà hanno già mandato lettere per chiedere la testa di May al comitato 1922, l'organismo Tory chiamato a indire nuove elezioni per la leadership. Se il numero totale raggiungero' il minimo richiesto, la mozione potrebbe essere formalizzata domani.

Ora è caos totale sulla Brexit

E ora il caos nel Regno Unito intorno all'accordo tra Londra e Bruxelles sulla Brexit è davvero totale. La riunione fiume tha la May e i ministri si è prolungata durante tutto il pomeriggio, si è parlato di dimissioni di alcuni membri dell'esecutivo. Inoltre, le voci si sono rincorse con annunci e smentite su una presunta conferenza stampa fantasma da parte del primo ministro. E ora la mozione di sfiducia. Tempi davvero confusi per Downing Street.