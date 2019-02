Brexit, continua la fuga dei big da Londra. Honda chiude l'impianto di Swindon

Brexit: Honda conferma piano chiusura impianto Swindon

La Brexit continua a spaventare l'economia britannica: Honda ha deciso di chiudere nel 2022 l'impianto di produzione di Swindon, a ovest di Londra, con il rischio di lasciare a casa 3.500 lavoratori. Honda ha confermato il piano di chiudere la sua fabbrica europea di Swindon. L'iniziativa, ha spiegato Honda, e' la risposta "a cambiamenti senza precedenti nell'industria automobilistica globale".

Caos nella politica britannica

Nel frattempo la politica sembra sempre più lontana da un accordo per un divorzio consensuale. A finire travolto dall'impasse e' stato il Partito laburista di Jeremy Corbyn, abbandonato da sette deputati che non condividono piu' la linea del leader. E da Bruxelles, l'Ue invita le imprese europee a "prepararsi ai controlli e alle verifiche delle merci che dovranno essere introdotti nei flussi commerciali tra l'Ue e il Regno Unito" in caso di Brexit senza accordo. L'economia d'Oltremanica è chiamata a fare i conti con un nuovo pesante addio, dopo quello della Nissan che il mese scorso ha annunciato di tagliare la produzione dei suv a Sunderland, con la giapponese Honda pronta a lasciare il Paese nel 2022. Nello stabilimento del sud-ovest del Paese produce 150 mila auto, del modello Civic, che vengono esportate in 70 Paesi.