Brexit, Corbyn finisce sotto attacco. 7 deputati lasciano, Labour dilaniato

Brexit: scontenti di Corbyn, 7 deputati lasciano il Labour

Il Partito laburista si spacca sulla Brexit. Sette deputati, insoddisfatti del sostegno del leader di Jeremy Corbyn al divorzio dall'Ue, hanno annunciato che lasciano il partito. I deputati accusano anche Corbyn di essere "disgustosamente antisemitico". Tra i transfughi, ci sarebbero Chuka Umunna, il brillante giovane laburista da tempo scontento di Corbyn, anche noto come l''Obama inglese', Chris Leslie, Luciana Berger, Gavin Shuker, Ann Coffey, Mike Gapes e Angela Smith.

Labour dilaniato, Corbyn sotto attacco

Nonostante il numero sia esiguo, si tratta la piu' pesante spaccatura nel partito da quando, negli anni '80, quattro esponenti del Partito laburista si dimisero per formare IL Social democratic Party, una piccola formazione poi finita nel nulla. "Siederemo in Parlamento come gruppo indipendente. Non posso rimanere in un partito che e' digustosamente antisemitico", ha spiegato Berger. Quanto alla Brexit, Leslie ha accusato Corbyn di aver "tradito l'Europa rendendo possibile la Brexit".