Brexit, Corbyn si piega alla May: "Laburisti, votate sì all'articolo 50"

CORBYN INVITA I LABURISTI A VOTARE PER L'APPLICAZIONE DELLA BREXIT

Jeremy Corbyn si piega a Theresa May. Il leader dei laburisti invita i parlamentari del suo partito di votare a favore dell'applicazione dell'articolo 50 del Trattato di Lisbona. Ed è caos nell'opposizione, mentre Juncker minaccia il possibile isolamento del Regno Unito.

OPPOSIZIONE DIVISA SULLA BREXIT

La Brexit certamente divide l'opposizione: il leader del Labour, Jeremy Corbin, dirà ai parlamentari di votare per l'attivazione della clausola di uscita, l'articolo 50 del Trattato di Lisbona, anche se potrebbero esserci deputati ribelli. Il leader liberaldemocratico, Tim Farron, accusa Corbyn di essersi arreso al precipizio della Brexit.

BREXIT, IL REGNO UNITO DIVENTA UN PARADISO FISCALE?

Continua a far discutere, riferisce la stampa britannica, la prospettiva della Brexit "dura", cioè dell'uscita del Regno Unito dal mercato unico oltre che dall'Unione Europea, illustrata dalla premier, Theresa May, nel suo discorso sugli obiettivi negoziali. Il dibattito si concentra, in particolare, sulla minaccia di trasformare il paese in un paradiso fiscale, che ovviamente ha suscitato reazioni negative tra gli interlocutori europei.

JUNCKER CONTRO TRUMP: "CON LA BREXIT IL REGNO UNITO SARA' ISOLATO"

Dopo la Brexit, l'abbandono dell'Ue da parte del Regno Unito, non ci saranno altri avvenimento analoghi. Non ci saranno, in sostanza, altri Paesi ad abbandonare l'Ue. Lo ha detto il presidente della Commissione europea, Jean-Claude, intervenendo alla conferenza annuale dell'Accademia di diritto europeo, a Treviri. Juncker ha ricordato di essere presente sulla scena politica nel 1992, anno in cui vengono firmati i trattati di Maastricht che istituiscono l'Unione europea. "Allora gli Stati membri erano dodici, oggi sono ventotto meno uno. Donald Trump (il presidente degli Stati Uniti in carica da domani, ndr), sostiene che diventeranno ventotto meno altri, ma sono dell'idea che l'abbandono puo' essere limitato al Regno Unito".