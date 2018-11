Brexit, dimissioni di massa nel governo. May verso la bocciatura in Parlamento

BREXIT, PARTE DEL GOVERNO CONTRO LA MAY. ECCO CHE COSA SUCCEDE ADESSO

L'entusiasmo con cui Theresa May ha annunciato la scorsa notte il raggiungimento dell'accordo con l'Unione europea per le modalità della Brexit è del tutto infondato. Due figure chiave hanno infatti subito lasciato il governo in disaccodo con il deal tra Londra e Bruxelles. Si sta parlando delle due figure delegate ai due temi chiave: Irlanda del Nord e Brexit stessa. Un segnale nefasto che dimostra l'aperta ostilità dello stesso esecutivo nei confronti della May che, al passaggio necessario in Parlamento, potrebbe venire affondata così come lo stesso accordo che potrebbe così divenire carta straccia.

LONDRA, SI DIMETTONO IL MINISTO PER LA BREXIT E IL SOTTOSEGRETARIO ALL'IRLANDA DEL NORD

"Oggi mi sono dimesso da ministro per la Brexit. Non posso in buona coscienza sostenere i termini proposti per il nostro accordo con la Ue". Così Dominic Raab con un tweet ha annunciato le sue dimissioni, pubblicando anche la lettera inviata a Theresa May per "spiegare le mie ragioni e ribadire il mio rispetto per lei". Prima di lui era toccato al sottosegretario all'Irlanda del Nord, il conservatore Shailesh Vara. "Con molta tristezza e rammarico ho presentato la mia lettera di dimissioni da ministro dell'Irlanda del Nord al premier", ha scritto il 58enne esponente dei Tory in un tweet. "Siamo una nazione orgogliosa e ci siamo ridotti ad obbedire alle regole fatte da altri Paesi che hanno dimostrato di non avere a cuore i nostri migliori interessi. Possiamo e dobbiamo fare meglio di questo. Il popolo del Regno Unito merita di meglio. Ecco perché non posso sostenere questo accordo", si legge nella lettera di dimissioni pubblicata sul suo account.

MA L'ACCORDO SULLA BREXIT PUO' ESSERE BOCCIATO IN PARLAMENTO

E ora che cosa succede? L'accordo trovato dalla May non è certo scritto sulla pietra, anzi rischia grosso. Lord Andrew Adonis, ex consigliere politico del governo Blair, poi nominato alla Camera dei Lord e ministro laburista prima dell'Istruzione e poi dei Trasporti lo ha spiegato in una intervista a "Il Fatto Quotidiano": "Per il Labour non e' accettabile perche' peggiora enormemente la situazione del Regno Unito rispetto a quella di cui godiamo stando nell'unione. Ma capisco anche il punto di vista dei Brexiters quando dicono che tiene il Paese in uno stato di vassallaggio in cui dobbiamo seguire le imposizioni di Bruxelles senza voce in capitolo. Escludo che sopravviva al voto in Parlamento. Noi non lo voteremo".

BREXIT, E ORA CHE COSA SUCCEDE?

Seguendo le parole di Adonis ora le alternative parrebbero essere due: nuove elezioni o un secondo referendum che contenga l'opzione di restare in Europa. E ci sarebbero i numeri alla House of Commons per ottenere un secondo referendum. Se dovesse davvero esplodere una crisi parlamentare infatti, l'opzione del ricorso al voto popolare potrebbe essere l'unica accettabile da tutti.