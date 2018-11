Brexit, la Spagna rischia di far saltare il banco. Esplode il caso Gibilterra

Brexit: primo ok ministri Ue ad accordo

I ministri responsabili degli affari europei dei 27 Stati membri hanno dato il via libera all'accordo per la Brexit negoziato da Michel Barnier per la Ue e dalla delegazione britannica. In ogni caso le discussioni non sono terminate perche' manca l'intesa sulle relazioni future tra Regno Unito e Ue che dovra' essere tratteggiata nella dichiarazione politica acclusa al testo dell'accordo sul divorzio. Entrambi saranno discussi dal Consiglio europeo straordinario convocato per domenica prossima. I ministri Ue hanno dato il sostegno politico al testo.

Brexit, ora esplode il caso Gibilterra

Tuttavia la Spagna ha espresso una riserva perche' vuole 'maggiore chiarezza' sull'interpretazione del testo di accordo in relazione a Gibilterra. E' pur stata evocata la possibilita' di un veto spagnolo, ma le cose sono in movimento. 'Vogliamo dare chiarezza all'interpretazione del testo in modo che venga indicato che cioe' che si negozia tra Regno Unito e Regno Unito non si applica a Gibilterra', ha detto il ministro degli esteri spagnolo Josep Borrel. Fonti Ue hanno indicato che diversi ministri europei ritengono che la richiesta spagnola dovrebbe essere riconosciuta, tuttavia c'e' riluttanza da parte Ue a riaprire il testo per evitare di aprire una specie di vaso di Pandora vista la pressione nel Regno Unito a riconsiderare vari capitoli dell'accordo.