Brexit, l'Europarlamento boccia Londra sulla tutela dei cittadini Ue

La premier britannica Theresa May

Il coordinatore dell'Europarlamento per la Brexit, Guy Verhofstadt, e i presidenti dei principali gruppi politici minacciano di mettere il veto a un accordo finale sull'uscita del Regno Unito dall'Unione europea se il governo di Theresa May non migliora' l'offerta sui dititti dei cittadini. In una lettera aperta pubblicata dal Guardian, i leader dell'Europarlamento definiscono "deludente" la proposta di May perche' crea dei "cittadini di seconda classe".

Troppe poche tutele per i citadini europei

"Il Parlamento europeo si riservera' il diritto di rigettare ogni tipo di accordo che tratti i cittadini Ue, indipendentemente dalla loro nazionalita', meno favorevolmente di quanto lo siano attualmente", ha scritto Verhofstadt insieme agli altri leader. La lettera e' stata firmata da Mandred Weber per il Partito Popolare Europeo, Gianni Pittella per i Socialisti&Democratici, Guy Verhostadt per i Liberali, Gabi Zimmer per i comunisti della Gue, Ska Keller e Phillippe Lamberts per i Verdi. Nel testo, i leader dell'Europarlamento annunciano anche che si opporranno a un eventuale prolungamento dei negoziati oltre il 30 marzo 2019. "Non sosterremmo una proroga di questa scadenza perche' richiederebbe al Regno Unito di partecipare alle elezioni europee nel maggio 2019. Questo e' semplicemente impensabile", secondo i leader dell'Europarlamento.