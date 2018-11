Brexit, falchi pronti a bocciare Theresa May. Accordo e governo sono a rischio

BREXIT: THERESA MAY PRESENTA OGGI L'ACCORDO AI SUOI MINISTRI

La premier britannica Theresa May presenterà oggi alle 14 ora di Londra al suo governo l'accordo tecnico per il divorzio da Bruxelles raggiunto con l'Ue. I ministri hanno potuto consultare il testo dell'intesa raggiunta tra negoziatori britannici e europei in anticipo rispetto all'incontro di oggi: già ieri alcuni di loro sono stati chiamati per colloqui testa a testa con la premier. Un portavoce del governo ha precisato che nel corso dell'incontro di oggi i ministri "decideranno sui prossimi passi".

I PRO BREXIT NON CI STANNO: "THERESA MAY HA I GIORNI CONTATI"

Secondo il Daily Mail i pro-Brexit hanno avvertito la premier che ha "i giorni contati", mentre per il Telegraph May dovrà affrontare un duro contraccolpo nella riunione di oggi. May farà presente che l'accordo ormai è un "prendere o lasciare" e spiegherà di aver evitato "l'annessione dell'Irlanda del Nord all'Ue", quindi che si tratta di "un buon accordo". Secondo il Daily Mail, però, a Downing Street ci si prepara anche per l'opzione peggiore, le dimissioni di May.

BREXIT, FARAGE ACCUSA: "IL PEGGIOR ACCORDO DELLA STORIA"

L'ex leader dell'Ukip, Nigel farage, ha attaccato la bozza di accordo raggiunto dalla premier britannica Theresa May con Bruxelles per l'uscita di Londra dall'Ue, definendolo "il peggiore nella storia". "Stiamo dando via 40 miliardi di sterline in cambio di nulla. Ancora intrappolati nelle regole dell'Unione Europea, resta la libera circolazione delle persone, resta un tribunale straniero che ha voce in capitolo sul nostro Paese. Nulla e' stato realizzato se non regalare un'enorme somma di denaro", ha commentato con il programma 'Good Morning Britain' dell'emittente Itv. Farage, tra i piu' accesi sostenitori della Brexit, non ha risparmiato attacchialla May, "non solo la peggiore premier mai vista ma forse anche la piu' disonesta". Da qui, il suo appello a "sbarazzarsi di lei, mettere qualcun altro". Quanto al futuro, Farage e' convinto che "il gabinetto collassera', come il Parlamento".