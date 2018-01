Brexit, Farage lancia un secondo referendum ma Theresa May blocca tutto

Brexit, Farage lancia un secondo referendum

L'ex leader dell'Ukip, Nigel Farage, ha detto che il Regno Unito dovrebbe "avere un secondo referendum sull'appartenenza all'Ue" per porre definitivamente fine al dibattito sulla Brexit dopo che l'ex primo ministro Tony Blair ha chiesto un secondo voto sull'accordo finale sull'uscita dall'Unione Europea. "Forse, solo forse, sto arrivando al punto di pensare che dovremmo avere un secondo referendum sull'appartenenza all'Ue", ha detto Farage a Channel Five. "Penso che se avessimo un secondo referendum sull'appartenenza all'Ue la questione sarebbe chiusa per una generazione. La percentuale che voterebbe per uscire la prossima volta sarebbe molto più grande dell'ultima volta", ha assicurato Farage, auspicando che in questo modo "Blair possa scomparire nell'oscurita' piu' totale".

Theresa May blocca il secondo referendum sulla Brexit

Immediata quanto categorica la risposta della premier conservatrice Theresa May, che teme di veder compromesso quanto e' riuscita, con enormi difficolta', a fare nei negoziati con l'Unione: "E' del tutto escluso". Non solo, "sarebbe un tradimento agli elettori", ha aggiunto il primo ministro, sottolineando che una nuova consultazione finirebbe con l'indebolire Londra nelle trattative con Bruxelles fino alla possibilità di farle naufragare. Un pericolo, quindi, da scongiurare in tutti i modi. La proposta-provocazione di Farage ha pochi sostenitori nel Regno Unito e si trovano sul lato opposto della barricata. Si tratta dei liberaldemocratici, dell'ex premier laburista Tony Blair molto attivo ultimamente, e di qualche altro esponente politico. Farage afferma di volere un nuovo voto per "ricacciare nell'oscurita'" Blair e zittire quanti filo-Ue continuano a chiedere di tornare alle urne referendarie. Mentre Tories e Laburisti si impegnano a rispettare il risultato del referendum 2016, con ovviamente alcune differenze. Se fra i Conservatori al governo, e quindi 'incaricati' di portare a termine la Brexit, la questione non si pone, fra i Laburisti all'opposizione, al cui interno prevale una maggioranza di Remain con 'sacche' di elettori pro-Brexit, la possibilita' e' stata evocata da alcuni esponenti di spicco, fra cui il vice leader Tom Watson, fino a quando di recente il capo dell'opposizione Jeremy Corbyn ha chiarito che il suo partito non si impegna per un nuovo referendum.

Riprende coraggio chi vuole cancellare la Brexit

Le parole di Farage sono comunque destinate a dar forza a quanti nel campo a lui opposto, quello degli anti-Brexit, invocano il nuovo voto, come ha detto Tom Brake, portavoce dei libdem sul divorzio dall'Ue. "Farage non deve essere così convinto di poter vincere - ha commentato - la gente ora è molto più consapevole dei costi della Brexit e delle menzogne diffuse dalla campagna Leave". Mentre il deputato laburista Chuka Umunna, ex blairiano della corrente liberal, sottolinea: "Forse per la prima volta nella sua vita Farage sta dicendo una cosa giusta". Di sicuro quindi la questione non si esaurisce, ancor di più se si considerano gli ostacoli lungo la via della Brexit. Il Cancelliere dello Scacchiere Philip Hammond, intervenendo a Berlino, ha tentato di "stimolare l'entusiasmo" dell'Ue verso la ricerca di un accordo commerciale di fronte alla perdurante "intransigenza" dei negoziatori europei. Questo mentre l'incertezza viene alimentata da un nuovo studio allarmistico sulle conseguenze del divorzio da Bruxelles, commissionato dal sindaco laburista di Londra, Sadiq Khan. Secondo lo scenario peggiore, senza un accordo al termine delle trattative, il cosiddetto 'no deal', ci sarebbe una perdita di investimenti nel Regno Unito stimata in 50 miliardi di sterline e 500 mila posti di lavori in meno entro il 2030.