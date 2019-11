Brexit; Farage non si candida alle elezioni Uk. Trump: "Tifo per Johnson"

BREXIT: FARAGE NON SI CANDIDA AD ELEZIONI BRITANNICHE 12 DICEMBRE

Nigel Farage non si candiderà personalmente alle elezioni anticipate del 12 dicembre in Gran Bretagna. Sono "convinto di servire meglio la causa" sostenendo i 600 candidati del Brexit party, ha detto alla Bbc il fondatore del partito euroscettico, aggiungendo di "non voler restare in politica per tutta la vita". Farage ha ribadito di ritenere l'accordo con Bruxelles raggiunto dal primo ministro Boris Johnson "virtualmente peggio che rimanere nell'Ue". Il primo ministro, ha detto, dovrebbe abbandonare questo accordo e unirsi al Brexit party per una alleanza del "leave". Altrimenti i conservatori dovranno battersi in ogni circoscrizione contro i candidati del suo partito, ha affermato.

Trump: "Johnson e Farage si alleino per elezioni dicembre"

Il presidente Usa, Donald Trump, e' tornato sulle questioni di politica interna britannica, intervenendo sulla questione chiave che attanaglia la destra favorevole alla Brexit in vista delle elezioni anticipate del 12 dicembre. Parlando alla stampa alla Casa Bianca, Trump ha auspicato che il primo ministro conservatore Boris Johnson - che ha definito "meraviglioso e intelligente" - e il leader del Brexit Party, Nigel Farage, si alleino e uniscano le loro piattaforme politiche. A chi gli chiedeva quale dei due politici britannici appoggerebbe, se ne avesse la possibilita', il capo della Casa Bianca ha risposto: "Mi piacciono entrambi, penso che Boris agira' correttamente. Sono entrambi miei amici. Quello che vorrei vedere è Nigel e Boris che si uniscono. Penso sia una possibilità". Farage ha annunciato che non si candiderà alle elezioni, mentre Johnson ha respinto l'ipotesi di allearsi con il Brexit Party. Trump è tornato, poi, a criticare l'accordo di recesso, stretto da Bojo con Bruxelles, e ha avvertito che se il Regno Unito divorzierà dalla Ue in modo chiaro e netto, a differenza di quanto farebbe con questa intesa che prevede di rimanere nell'unione doganale, gli Usa saranno in una posizione migliore per stringere con Londra un accordo bilaterale di libero scambio. Farage ha subito ritwittato le dichiarazioni di Trump, attaccando il premier Johnson: "Il suo accordo con la Ue non e' la Brexit e non la realizzerà".