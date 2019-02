Brexit, fuggi fuggi da May e Corbyn. Attese nuove defezioni da Tory e Labour

BREXIT, ATTESE NUOVE DEFEZIONI LABOUR E TORY

Sono possibili nuove defezioni di parlamentari laburisti e conservatori verso il gruppo Indipendente dopo quelle di otto parlamentari Labour e tre Tory, contrari alla gestione da parte dei rispettivi movimenti delle trattative sul divorzio dall'Unione Europea.

BREXIT, I DEPUTATI MOLLANO ANCHE LA MAY, NON SOLO CORBYN

Già mercoledì tre deputate conservatrici britanniche hanno rassegnato le dimissioni dai Tory per unirsi al nuovo gruppo indipendente denunciando la guerra interna al partito sulla Brexit e la distruzione del progetto di modernizzazione dei Tory. Un'emorragia di deputati che prosegue dopo la ribellione dei Laburisti, che hanno criticato il loro leader Jeremy Corbyn per la questione dell'antisemitismo e la strategia sulla Brexit.

LA BREXIT SEMBRA SCONTENTARE TUTTI

Anna Soubry, Sarah Wollaston e Heidi Allen sono uscite dal partito conservatore perché è ormai in mano ai Brexiter, a cui si è consegnata la premier Theresa May: "Non sono io a lasciare il partito, ma è lui che ha lasciato noi", ha detto Soubry, secondo il Guardian. La decisione assottiglia la già risicata maggioranza di May e indebolisce ulteriormente la sua autorità. Secondo Allen "un terzo del partito" (circa 100 dei suoi ex colleghi) condivide la sua frustrazione. Le tre ex Tory si uniscono al gruppo Indipendente formato lunedì dagli otto laburisti transfughi, di cui Corbyn ha chiesto le dimissioni: il gruppo ha 11 componenti, come i Lib Dem. Non si tratta ancora di un partito politico ma i creatori sperano che le fila possano ingrossarsi.