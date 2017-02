Brexit, Gentiloni da May: "Non vogliamo un negoziato distruttivo"

Paolo Gentiloni atterra a Londra per incontrare il premier britannico Theresa May. Sul tavolo molte le questioni da discutere: Brexit prima di tutto, ma anche immigrazione, tutela dei lavoratori italiani in Uk, Libia e Russia.

Gentiloni: non vogliamo una Brexit traumatica

"La nostra conversazione ha confermato rapporti di amicizia e di vicinanza che hanno radici storiche, che è molto importante rilanciare", ha dichiarato il premier italiano al termine dell’incontro con il primo ministro inglese. "Abbiamo relazioni antiche. Abbiamo discusso del percorso della Brexit. È una decisione che rispettiamo", ha spiegato Gentiloni. "Sappiamo che non sarà un negoziato semplice. Lo affronteremo in modo costruttivo, non abbiamo nessun interesse ad un negoziato distruttivo tra la Ue la Gran Bretagna. Coltiveremo l’unità tra i 27 paesi, indirizzando questa unità nel miglior accordo possibile con il Regno Unito".

Gentiloni: nessun invito al G7 per Putin

Gentiloni ha poi smentito di aver invitato Putin al G7 di Taormina: "Per essere chiari, da parte della presidenza italiana non c’è alcun invito a Putin a partecipare al G7 di Taormina. C’è l’esigenza, mentre manteniamo una posizione ferma sui principi, di fare ogni sforzo possibile sul dialogo. Ma questo non ha a che fare con prospettive di invito che al momento non mi paiono assolutamente realistiche» ha spiegato Gentiloni.

May conferma: tutelati gli italiani in Uk

Se May incassa il via libera italiano ad un divorzio dall'Unione non traumatico, né penalizzante, Gentiloni puó contare sull'appoggio di Londra nella tutela dei tanti italiani che in Gran Bretagna vivono e lavorano. "Vogliamo dare garanzie sia agli italiani che vivono in Inghilterra sia agli altri cittadini europei". Cosi' il primo ministro inglese, Theresa May, parlando della Brexit, al termine dell'incontro con il premier Paolo Gentiloni.

May: Il piano Trump? "Pensiamo che sia sbagliato e divisivo

Le politiche di Donald Trump sull'immigrazione? "Non si tratta di una politica che il Regno Unito adotterebbe", ha detto il primo ministro inglese, Theresa May, rispondendo ad una domanda dei cronisti al termine dell'incontro con il premier italiano, Paolo Gentiloni. Il piano Trump? "Pensiamo che sia sbagliato e divisivo", ha aggiunto.