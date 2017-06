Brexit, in Uk maxi corsa ai passaporti Ue.Boom di richieste anche per l'Italia

UK, SCATTA LA CORSA AI PASSAPORTI UE DOPO LA BREXIT

Per i cittadini britannici è scattata la corsa al cambio di passaporto. Effetto della Brexit, che ha messo paura a moltissimi sudditi di Sua Maestà che ora stanno cercando in tutti i modi di cambiare il proprio passaporto. I numeri sono davvero significativi. Per esempio, in Germania i britannici che hanno chiesto il passaporto tedesco sono aumentati addirittura del 361% rispetto all'anno precedente, con il boom che prosegue anche nel 2017.

BOOM DI RICHIESTE DI PASSAPORTI TEDESCHI, FRANCESI, IRLANDESI

I consolati di diversi paesi europei a Londra sono stati presi d'assalto. E' l'esempio di quelli francesi, con un picco di +39% di richieste di cittadinanza francese nei primi mesi del 2017, addirittura più 60% per quanto riguarda la cittadinanza irlandese. Nel frattempo c'è anche chi chiede il passaporto italiano. E' il caso del noto attore Colin Firth, sposato da 20 con la produttrice Livia Giuggioli.

BREXIT AUMENTATA LA PRESSIONE ANCHE SUI CONSOLATI ITALIANI

"L'esito del referendum sulla Breixt ha portato un forte aumento della pressione sul consolato generale di Londra, ma anche di Edimburgo, per richieste di cittadinanza, di passaporti italiani di chi non vuole perdere i privilegi della Ue. Il rafforzamento dello Stato italiano nel regno Unito riveste a mio parere una particolare urgenza, stiamo valutando quali siano i margini per snellire le procedure, attivare maggiori risorse". Lo dice il direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, ambasciatore Luigi Maria Vignali, in occasione dell'audizione sulle conseguenze della Brexit per la collettività italiana residente nel Regno Unito.