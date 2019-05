Brexit, il piano May affonda di nuovo. Dimissioni subito dopo le Europee

Brexit, Corbyn respinge il piano May: "Vecchio accordo rimaneggiato"

Il leader dei laburisti, Jeremy Corbyn, ha respinto la nuova proposta della premier britannica Theresa May per l'uscita del Regno Unito dall'Ue, sostenendo che "sulle questioni fondamentali - unione doganale, mercato e protezioni ambientali - si tratta di un rimaneggiamento dello stesso vecchio cattivo accordo, respinto tre volte dal Parlamento". Per cercare di ottenere il via libera dei parlamentari, la May ha incluso nella bozza di legge, che verrà presentata ai primi di giugno, un voto sull'opportunità o meno di tenere un secondo referendum sulla Brexit, venendo cosi' incontro alle richieste avanzate dai laburisti durante i colloqui, falliti la settimana scorsa. "Guarderemo con attenzione ai dettagli", ha aggiunto Corbyn, assicurando però che i laburisti "non sosterranno una versione rimaneggiata del vecchio accordo". "Ed è chiaro che questo governo debole e disintegrato non è in grado di rispettare i propri stessi impegni", ha concluso.

Brexit, Theresa May incassa l'ultimo ko. Dopo le Europee arriveranno le dimissioni

Un colpo da ko fatale, l'ennesimo, per Theresa May. Il primo ministro britannico sarà costretta alle dimissioni subito dopo le elezioni europee. Nel Regno Unito si vota giovedì 23 maggio ma lo spoglio comincerà domenica 26 come in tutti gli altri paesi dell'Ue. La prossima settimana potrebbe allora arrivare il passo indietro decisivo dopo le tante voci a riguardo. E già si scaldano i possibili successori, in primis l'ex ministro Boris Johnson. E la soluzione sulla Brexit? Pregasi aspettare, ancora.

Brexit, che cosa prevede il nuovo piano May

Il nuovo piano prevede anche un'unione doganale 'temporanea' con l'Ue, fino alle prossime elezioni generali nel Regno Unito; e l'assicurazione che il governo cercherà di concludere accordi alternativi per sostituire il backstop entro dicembre 2020, in modo che il meccanismo per evitare il ritorno a una frontiera fisica tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord non debba mai essere utilizzato. Il corollario seguente e' che se il backstop dovesse entrare in vigore, Londra restera' saldamente allineata con Belfast, una rassicurazione lanciata verso gli unionisti nordirlandesi. "Stiamo facendo una nuova offerta per trovare terreno comune in Parlamento", ha sottolineato la May, entrata a Downing Street all'indomani del referendum del giugno 2016 per portare a termine l'impresa della Brexit. La proposta, che arriverà in Parlamento nella prima settimana di giugno rappresenta "l'ultima opportunità" perché il Regno Unito "realizzi il risultato" della consultazione, quando scelse di abbandonare l'Ue.