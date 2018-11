Brexit, il ricatto di Merkel: "O mi seguite o faccio saltare tutto"

BREXIT: MEDIA, MERKEL MINACCIA DI NON PARTECIPARE A VERTICE UE

Angela Merkel avrebbe minacciato di non partecipare al vertice Ue di domenica dedicato alla Brexit, se gli altri Paesi dell'Unione non cesseranno il fuoco di veti incrociati sui termini del futuro accordo commerciale tra Bruxelles e Londra. E' quanto scrive il Telegraph, riportando le indiscrezioni trapelate dall'incontro degli ambasciatori Ue, convocato martedì sera in preparazione del summit. La cancelliera avrebbe espresso la minaccia per voce del suo ambasciatore, che avrebbe detto ai colleghi europei che la dichiarazione politica, il testo che accompagnerà l'accordo per la Brexit tracciando le linee guida del futuro rapporto tra Unione europea e Regno Unito, deve essere finalizzata entro giovedì. Altrimenti, ha aggiunto, la cancelliera "non parteciperà" al vertice di domenica.

MERKEL VUOLE IL TESTO DELL'ACCORDO PRONTO ENTRO GIOVEDI'

Proprio dall'incontro che la premier britannica Theresa May ha in programma oggi con il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, si attendono progressi sul testo finale della dichiarazione politica. All'incontro dovrebbe partecipare anche il capo negoziatore europeo, Michel Barnier. L'accordo per la Brexit è diviso in due parti: il testo che stabilisce i termini dell'uscita del Regno Unito dalla Ue; e la dichiarazione politica, che traccerà il percorso e i confini del futuro accordo commerciale tra Londra e Bruxelles. L'accordo dovrebbe essere negoziato nel periodo di transizione post Brexit di 21 mesi, che inizierà il 29 marzo del prossimo anno e terminerà a dicembre del 2020.