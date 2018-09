Brexit, il sindaco di Londra: "Serve un altro referendum"

Regno Unito, il sindaco di Londra: "Serve un altro referendum sulla Brexit"

Il sindaco di Londra Sadiq Khan ha chiesto oggi un secondo referendum sulla Brexit, criticando la gestione da parte del governo dei negoziati con l'Ue sul'uscita del Regno Unito. Scrivendo all'Observer, Khan, che è uno dei leader laburisti, ha spiegato che il primo ministro Theresa May non ha "il mandato per giocare d'azzardo così palesemente con l'economia britannica e la vita della gente".

E adesso, ha aggiunto, al Regno unito non rimane che "un cattivo accordo" con l'Ue o "nessun accordo", giudicati entrambi "incredibilmente rischiosi". I britannici, ha insistito Khan, "non hanno votato per uscire dall'Unione europea e diventare più poveri, per vedere soffrire le loro aziende, per avere i reparti del Servizio sanitario nazionale a corto di personale". Dunque, è opinione del sindaco di Londra, qualunque accordo con Bruxelles dovrà essere sottoposto a un "voto pubblico".