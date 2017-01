Brexit, commissione per i negoziati in Germania. Londra: "Merkel, non punirci"

LA GERMANIA ISTITUISCE UNA COMMISSIONE SPECIALE SULLA BREXIT

La Germania ha deciso di istituire una commissione speciale, per consultarsi e deliberare sulla posizione tedesca sui futuri negoziati con la Gran Bretagna sulla Brexit. Lo ha detto il portavoce di Angela Merkel, Steffen Seibert, nella consueta conferenza stampa di governo, in corso a Berlino. Il portavoce ha sottolineato che "prima di formulare la giusta reazione a Bruxelles, ogni stato membro dell'Ue dovra' interrogarsi" sulla posizione da assumere.

LONDRA ALLA MERKEL: "NON PUNIRCI PER LA BREXIT"

Nel frattempo il cancelliere dello Scacchiere del Regno Unito, Philip Hammond, in visita a Berlino, dove ha incontrato il ministro tedesco delle Finanze, Wolfgang Schaeuble, ha esortato la Germania a non danneggiare la crescita in Europa per punire la Gran Bretagna per l'uscita dall'Unione Europea: "Capisco che la Germania affrontera' la sfida con la priorita' di proteggere l'integrita' e l'unione dell'Ue. Ma questo non deve essere un gioco a somma negativa. La posta in gioco e' alta", ha dichiarato. L'impresa tedesca e' ottimista sulle ricadute della Brexit: un sondaggio del Cologne Institute of Economic Research rivela che meno del dieci per cento e' preoccupato per gli effetti negativi e che un quarto si aspetta, invece, un aumento degli affari.

BREXIT, LA NUOVA IDEA DELLA CITY: "APPROCCIO PIU' MORBIDO PER NON AVERE CONSEGUENZE SUI SERVIZI FINANZIARI"

Nella City di Londra intanto, scrive il "Financial Times", si fa strada l'idea di rinunciare a combattere per mantenere il "passaporto" dei servizi finanziari e di puntare, invece, su un accordo incentrato sul concetto di "equivalenza": e' quanto emerge da una lista delle priorita' pubblicata in vista dei negoziati dal principale gruppo di pressione, TheCityUk.