Brexit, il caos sui confini rilancia lo spettro terrorismo in Irlanda del Nord

Irlanda del Nord, il caos Brexit rilancia l'allarme terrorismo

Il caos Brexit e la questione dei confini rilanciano lo spettro terrorismo in Irlanda del Nord. E' ancora alto l'allarme a Derry dopo l'autobomba esplosa sabato in tarda serata di fronte al tribunale della citta' nordirlandese. La polizia ha infatti emesso un nuovo stato d'allerta dopo aver ricevuto un rapporto sul sequestro di un van: il timore che possa ripetersi un nuovo attacco simile a quello di due giorni fa, di cui viene sospettato la cosiddetta Nuova Ira, il nuovo gruppo paramilitare repubblicano dissidente, nata nel 2012 dall'unione di vari gruppuscoli.

L'ombra della Nuova Ira sull'Irlanda del Nord

Le forze di sicurezza in un tweet parlano di un "security alert" dopo aver ricevuto notizia di un van rubato da "da tre uomini mascherati", che avrebbero gettato "un oggetto" nel retro dell'automezzo. La polizia ha anche confermato di aver arrestato un cinquantenne in relazione all'esplosione di sabato, mentre altre 4 persone - tra i 42 e i 21 anni - sono state messe in manette domenica. A detta di un portavoce delle forze dell'ordine, l'attacco di sabato "e' probabilmente il piu' significativo degli anni recenti" ad opera della Nuova Ira.