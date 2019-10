Brexit, inizia la campagna per il voto Uk. Boris Johnson avanti di 10 punti

Boris Johnson inizia la campagna elettorale con 10 punti di vantaggio

Il partito conservatore in Gran Bretagna inizia la campagna elettorale con 10 punti percentuali di vantaggio sugli avversari laburisti, un margine che si tradurrebbe alla Camera dei Comuni con una maggioranza di 58 seggi, secondo le stime dell'Electoral Calculus, sito web di previsioni politiche. La sua ultima analisi, basata sulle ricerche di cinque istituti di sondaggi (Opinium, DeltaPoll, ComRes, Ipsos-MORI e YouGov), vede i conservatori al 35,3% e il Labour al 25.3%. Secondo il Guardian, che ha rilanciato le previsioni di Electoral Calculus, gli sviluppi del processo di Brexit hanno giocato a favore dei Tory, che dal 1° ottobre hanno guadagnato due punti percentuali. Questo, nonostante non sia stata mantenuta la promessa del premier Boris Johnson di una Brexit 'do or die', a tutti i costi, entro il 31 ottobre.

Elezioni Uk, la campagna per Johnson sarà semplice: tutto sulla Brexit

A favore dei Tory, secondo il Guardian, potrebbe giocare anche la "semplicità" della campagna elettorale che porteranno avanti, in contrasto con gli argomenti più "complessi" sostenuti dal Labour. Lo slogan conservatore "let's get Brexit done"(facciamo la Brexit) è un appello che fa leva sull'idea che il Paese è logorato dalle battaglie senza fine a Westminster sull'uscita dalla Ue. I laburisti di Jeremy Corbyn, invece, avranno più difficoltà a far passare i loro argomenti: votare Labour per negoziare un nuovo accordo di recesso con Bruxelles, su cui poi tenere un secondo referendum. Una strategia che suona come la promessa di un nuovo lungo dibattito sulla Brexit e per di più dal risultato incerto.

Elezioni Uk, per Corbyn il difficile compito di spostare l'attenzione dalla Brexit

Per questo, scrive il Guardian, la speranza per i laburisti sarebbe 'resettare' l'agenda spostando l'attenzione dell'elettorato dal divorzio con l'Ue. Un sondaggio Ipsos Mori mostra che dopo mesi di tira e molla in Parlamento, circa la metà dell'elettorato pensa che la Brexit sia la questione più importante che debba affrontare il Paese, seguita subito dopo dalla situazione del Servizio sanitario nazionale (Nhs). Il Regno Unito sarà in piena campagna elettorale quando il 3-4 dicembre si terrà a Londra il vertice Nato. Il Paese andrà alle urne il 12 dicembre, la prima volta dal 1923 che il Regno Unito voterà in inverno.