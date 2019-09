Brexit, Boris Johnson cerca intesa in Irlanda. Elezioni? E' avanti di 14 punti

Gb: sondaggio YouGov, Tory stacca Labour di 14 punti

Altra settimana fondamentale per il nodo Brexit in arrivo. I conservatori del premier britannico Boris Johnson staccano il partito Labour di Jeremy Corbyn di 14 punti percentuali nell'ultimo sondaggio YouGov: 35% contro 21%.

JOHNSON VOLA A DUBLINO PER INCONTRARE PREMIER E DIFENDE PIANO SU BREXIT

Il premier britannico Boris Johnson è atteso oggi a Dublino per incontrare il primo ministro irlandese Leo Varadkar, mentre secondo il Guardian il suo governo potrebbe perdere ulteriori esponenti dopo le dimissioni del ministro Amber Rudd alla guida del dicastero del Lavoro. Ma di ritorno a Londra nelle prossime ore, scrive sempre il Guardian, Johnson cercherà di dimostrare la validità del suo piano sulla Brexit e la necessità di recarsi alle urne il prossimo 15 ottobre, per elezioni generali anticipate. Quasi certamente, il piano verrà nuovamente respinto visto che l'opposizione ha già annunciato l'intenzione di far mancare il quorum necessario all'approvazione della mozione, ovvero il voto favorevole dei due terzi dei parlamentari. Downing Street ha definito il voto odierno come l'"ultima possibilità" dei laburisti per garantire le elezioni politiche anticipate. Il disegno di legge interpartitico progettato per impedire una Brexit senza accordi il 31 ottobre è destinato a ottenere il consenso reale.

I parlamentari discuteranno oggi anche di una petizione, che è stata firmata da 1,7 milioni di persone, con l'obiettivo di impedire la proroga del Parlamento. Il primo ministro britannico ha chiesto per la prima volta le elezioni anticipate dopo che i parlamentari avevano votato a favore di un disegno di legge che richiede una proroga alla scadenza della Brexit del 31 ottobre se un accordo non viene raggiunto prima del 19 ottobre.