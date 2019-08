Brexit, Johnson segue i suggerimenti di Trump. E all'Ue: "Via il backstop"

Gb: Trump telefona a Johnson, "parlato di Brexit e libero scambio"

Il presidente americano Donald Trump ha telefonato al premier britannico Boris Johnson, con il quale ha affrontato i temi della Brexit e di un accordo di libero scambio tra Usa e Gran Bretagna. Lo ha scritto su Twitter lo stesso Trump. "Grande discussione con il primo ministro Boris Johnson oggi", scrive il capo della Casa Bianca. "Abbiamo parlato di Brexit e di come ci si possa muovere con rapidità su un accordo di libero commercio tra Usa e Uk", spiega Trump, concludendo: ""Non vedo l'ora per l'incontro con Boris il prossimo weekend al vertice del G7 in Francia".

Brexit: Johnson scrive a Tusk, "Via il backstop, è antidemocratico"

E subito dopo Boris Johnson ha chiesto all'Ue di rinunciare al backstop dopo la Brexit, un meccanismo secondo il premier britannico "irrealizzabile" e "antidemocratico". In una lettera al presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, divulgata nella notte, il leader tory ha spiegato che il controverso meccanismo che eviterebbe un confine fisico tra le due Irlande, potrebbe minare il processo di pace nell'Irlanda del Nord. Secondo Johnson, se tale clausola fosse rimossa, sarebbe possibile per il Parlamento approvare un accordo con Bruxelles per evitare il no-deal.