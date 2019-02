Brexit, Juncker gela Theresa May. L'Ue non riapre i negoziati per l'accordo

Brexit: Juncker gela la May, Ue non riapre accordo di ritiro

"L'Unione Europea a 27 non riaprirà l'accordo di ritiro". Lo ha detto il presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, dopo l'incontro con il premier britannico, Theresa May, per uscire dallo stallo sulla Brexit. Lo riferisce il portavoce della stessa Commissione, Margaritis Schinas. May ha "evocato diverse opzioni" per ottenere una modifica dell'accordo di ritiro e in particolare il backstop sulla frontiera irlandese, ha spiegato il portavoce.

"Il presidente Juncker ha comunque espresso la sua apertura per lavorare sulla dichiarazione politica per essere piu' ambiziosi sul contento e la velocita' sulla relazione futura tra Ue e Regno Unito", ha detto il portavoce, sottolineando che la discussione tra Juncker e May e' stata "robusta, ma costruttiva". I colloqui proseguiranno a livello tecnico per cercare di trovare una soluzione che garantisca un ritiro ordinato del Regno Unito. "Il primo ministro May e il presidente Juncker si incontreranno di nuovo prima della fine di febbraio", ha detto il portavoce.