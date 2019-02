Brexit, Juncker: "Verso il No Deal. Conseguenze terribili per Londra e Ue"

Brexit: Juncker, non escluso 'no-deal'; terribile per Gb e Ue

Una Brexit senza accordo non è esclusa e avrebbe "conseguenze terribili" per il Regno Unito e l'Unione Europea. Lo ha detto il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, dopo l'incontro di ieri con il premier britannico, Theresa May.

L'allarme di Juncker sul caos Brexit

"Se un 'no-deal' dovesse accadere, e non posso escluderlo, questo avrebbe terribili conseguenze economiche e sociali sia nel Regno Unito sia sul continente", ha spiegato Juncker in un dibattito al Comitato economico e sociale: "i miei sforzi sono orientati a fare in modo che il peggio possa essere evitato. Ma non sono molto ottimista quando si tratta di questa questione". Juncker ha sottolineato che gli europei stanno facendo di tutto "per avere questa Brexit in modo organizzato, civilizzato e pensato, ma non ci siamo ancora perche' nel parlamento britannico c'e' sempre una maggioranza contro qualcosa, mai una maggioranza a favore di qualcosa", ha detto Juncker.