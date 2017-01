Brexit, serve il sì del Parlamento? La Corte Suprema decide il 24 gennaio

La Corte Suprema britannica si pronuncerà martedì prossimo per decidere se sarà necessario il voto del Parlamento per avviare formalmente l'iter sulla Brexit.

IL 24 GENNAIO LA SENTENZA DELLA CORTE SUPREMA SULLA BREXIT

"La sentenza sarà resa nota martedi' 24 gennaio", si legge in un comunicato dell'alto tribunale. Gli undici giudici della Corte, che hanno iniziato a esaminare la questione ai primi di dicembre, dovranno decidere sull'appello che il governo britannico ha presentato dopo la sentenza dell'Alta corte secondo cui solo il Parlamento ha l'autorità di avviare l'articolo 50 del trattato di Lisbona che regola le procedure con cui i paesi membri possono lasciare l'Unione.

THERESA MAY COME TRUMP: "STOP AL MERCATO SENZA REGOLE"

Sì alla globalizzazione, al libero commercio e al libero mercato, ma "con la determinazione che al centro della politica 'mainstream' tornino le preoccupazioni del popolo". Lo ha detto la premier britannica Theresa May alla platea del forum economico mondiale, promettendo una svolta che richiama i toni usati da Donald Trump: "Sì al libero commercio e libero mercato, ma mostreremo che funzionera' per tutti".

I MINISTRI UK MINACCIANO L'UE: "ACCORDO PUNITIVO? CI SARANNO CONSEGUENZE"

Nel frattempo i ministri britannici avvertono l'Ue. Il segretario agli Esteri, Boris Johnson, ha paragonato il presidente della Francia, Francois Hollande, a una guardia carceraria della Seconda guerra mondiale pronta a colpire chiunque voglia scappare. Anche il segretario per l'Uscita dall'Unione Europea, David Davis, è ricorso alla metafora bellica, dichiarando che se il paese è riuscito ad affrontare il secondo conflitto mondiale, non sarà schiacciato dai negoziati per la Brexit. In un articolo pubblicato sul quotidiano "The Guardian", Guy Verhofstadt, negoziatore per la Brexit del Parlamento europeo, scrive che è "un'illusione pensare che al Regno Unito sarà permesso di uscire dall'Unione Europea, ma di essere libero di optare per le parti migliori del progetto europeo, per esempio con la richiesta di accesso a tarffe zero al mercato unico senza accettarne gli obblighi connessi".