Brexit, la proposta di Johnson: Irlanda del Nord in Ue fino al 2025

Brexit: Johnson proporrà Nordirlanda in Ue fino a 2025

Il premier britannico, Boris Johnson, ha raggiunto un accordo segreto con il Partito Unionista Democratico (Dup) nordirlandese per un "blocco bilaterale" Belfast-Dublino in base a cui l'Irlanda del Nord resterebbe soggetta alle normative comunitarie almeno fino al 2025 per prodotti agroalimentari e manufatti. Il Parlamento nordirlandese deciderebbe poi se conservare lo status quo, o adottare gli standard britannici. Lo rivela il Guardian, spiegando che questa sarà l'offerta finale di Johnson a Bruxelles per cercare un accordo sulla Brexit entro il 31 ottobre.

Boris Johnson spera che questa sia la carta segreta per i negoziati con l'Ue

Il premier spera che questa proposta basti a convincere Bruxelles a negoziare in vista del vertice del 17 ottobre, e ritiene decisive le prossime 48 ore, aggiunge il quotidiano. Ma in realtà questa proposta secondo cui l'Irlanda avrebbe "due frontiere per quattro anni" una volta terminato il periodo di transizione dopo il 2020, sarà accolta dal gelo delle capitali Ue. Secondo una fonte del governo irlandese citata dall'emittente Rte, l'accordo raggiunto da Johnson non sarebbe accettabile per Dublino.